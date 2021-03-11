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19:24 11.03.2021

В Донецкой области обнаружен разведывательный беспилотник ФСБ РФ – Офис генпрокурора

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В Донецкой области обнаружен разведывательный беспилотник ФСБ РФ – Офис генпрокурора

В Донецкой области военные выявили разведывательное беспилотное воздушное судно российского производителя "ZALA AERO", сообщает Офис генерального прокурора.

"Во время инженерной разведки в зоне проведения ООС на территории Донецкой области военными обнаружено беспилотное воздушное судно, которое использовалось представителями незаконных вооруженных формирований РФ для сбора информации о Вооруженных илах Украины. В ходе осмотра беспилотного воздушного судна на поврежденной аккумуляторной батарее обнаружено голографическую наклейку с надписью "ФСБ РФ 704"", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, обнаруженный аппарат изготовлен российским производителем "ZALA AERO".

Изъятые предметы в качестве вещественного доказательства приобщены к материалам уголовного производства, которое расследуется по факту захвата заложников, совершения террористического акта, привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности и нарушения законов и обычаев войны (ч.2 ст.147, ч.ч.2,3 ст.258, ч.2 ст 372, ч. ч.1, 2 ст.438 УК Украины).

Следствие продолжается.

Теги: #бпла #рф #донбас
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