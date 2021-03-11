Российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня, обстреляв наши позиции из автоматических станковых гранатометов недалеко от населенного пункта Пищевик, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

Боевых потерь среди украинских воинов нет. На других участках вдоль линии разграничения наблюдается тишина.

"Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируема украинскими воинами", - говорится в сообщении.