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18:46 11.03.2021

СНБО приняла проект Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма

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СНБО приняла проект Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял проект "Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь", заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Это первый фундаментальный документ со времен оккупации Крымского полуострова Российской Федерацией, который дает четкий указатель, каким образом мы будем двигаться в вопросах деоккупации Крыма", - заявил Данилов на брифинге по окончании заседания СНБО в четверг, 11 марта.

Сообщается, что работа над документом продолжалась более года с привлечением представителей многих институтов, в частности, Меджлиса крымскотатарского народа.

Теги: #крым #снбо #стратегия
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