СНБО приняла проект Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял проект "Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь", заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Это первый фундаментальный документ со времен оккупации Крымского полуострова Российской Федерацией, который дает четкий указатель, каким образом мы будем двигаться в вопросах деоккупации Крыма", - заявил Данилов на брифинге по окончании заседания СНБО в четверг, 11 марта.

Сообщается, что работа над документом продолжалась более года с привлечением представителей многих институтов, в частности, Меджлиса крымскотатарского народа.