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18:26 11.03.2021

Баканов: с 2014 года СБУ открыла более 16,6 тыс. дел по госизмене и терроризму

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Баканов: с 2014 года СБУ открыла более 16,6 тыс. дел по госизмене и терроризму

С 2014 года Служба безопасности Украины открыла 16 тыс. 643 уголовных производства по фактам государственной измены и терроризма, сообщил глава СБУ Иван Баканов.

"Любое преступление против государственности - это не только нарушение Уголовного кодекса. Это попытка расшатать нашу страну. Поэтому мы должны с особым вниманием оценивать масштабы таких угроз. И реагировать на них соответственно", - сообщается на сайте СБУ со ссылкой на слова Баканова в четверг на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

По словам главы СБУ, практически весь массив подобных преступлений связан с оккупацией и агрессией РФ.

По информации СБУ, среди резонансных дел, в частности, расследование факта артиллерийских обстрелов жилого массива Мариуполя и автомобильной дороги в 2015 году, задержание бывшего сотрудника Кабмина, которого суд признал виновным в ведении подрывной деятельности в пользу РФ; осуждения агента, который передавал российскому ГРУ данные о ремонте и модернизации военной техники.

"Реальные результаты в расследовании уголовных дел по статье "Государственная измена" – сверхсложная задача. Ее невозможно выполнить без тесного сотрудничества со всеми правоохранительными органами. Мы благодарны Офису генерального прокурора, министерству внутренних дел и другим правоохранительным органам за системную работу. Все мы работаем над тем, чтобы ни одно преступление не осталось без законного наказания", - заверил глава СБУ.

В сообщении ведомства отмечается, что СБУ проводит досудебное расследование дела по факту ведения агрессивной войны против Украины со стороны РФ. В рамках этого расследования спецслужба объявила ряд подозрений российским чиновникам, в частности, замминистра обороны РФ Андрею Картаполову.

Также, как информируют в СБУ, важным не только для Украины, но и для всего мира, стало расследование сбития террористами самолета Малайзийских авиалиний в 2014 году. "Следователи СБУ участвовали в работе международной группы. Все собранные материалы были переданы правоохранителям Нидерландов. Сейчас это уголовное производство рассматривает Окружной суд Гааги", - напоминают в украинской спецслужбе.

Теги: #дела #сбу #госизмена
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