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18:27 11.03.2021

Генсек ООН предупредил об угрозе голода для миллионов людей по всему миру

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Генсек ООН предупредил об угрозе голода для миллионов людей по всему миру

Миллионы людей по всему миру могут оказаться на грани крайнего голода, если не принять срочные меры, заявил в четверг генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Без незамедлительных действий миллионы людей окажутся на грани крайнего голода и смерти", - заявил Гутерриш, выступая в СБ ООН.

"Люди страдают от голода и из-за критических показателей недоедания. В некоторых частях Йемена, Южного Судана, Буркина Фасо люди страдают от голода или условий, которые привели к голоду. Более 150 тыс. людей подвергаются риску голодной смерти", - отметил Гутерриш.

Генсек ООН в обращении отметил, что голод порождает конфликты.

"Если вы не кормите людей, вы подпитываете конфликты. Конфликты приводят к голоду и недоеданию, а голод и недоедание приводят к конфликтам", - заявил он.

Теги: #оон #голод
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