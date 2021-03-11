События

18:18 11.03.2021

СНБО на следующем заседании заслушает отчет главы Госслужбы геологии и недр по ситуации с пользователями недр

1 мин читать
СНБО на следующем заседании заслушает отчет главы Госслужбы геологии и недр по ситуации с пользователями недр

На следующем заседании Совета национальной безопасности и обороны будет заслушан комплексный отчёт главы Государственной службы геологии и недр Украины по ситуации, которая сложилась в настоящее время с пользователями недр, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"За 30 лет независимости в Украине, богатой на ископаемые ресурсы, мы с вами как общество не совсем понимаем, каким способом выдавалась лицензия, каким способом производилась эксплуатация. Было принято решение, что на следующем заседании будет заслушан комплексный отчёт главы Государственной службы геологии и недр Украины по той ситуации, которая у нас есть с пользователями недр", - заявил Данилов на брифинге по итогу заседания СНБО в четверг, 11 марта.

Теги: #снбо #госгеонедр
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:46 11.03.2021
СНБО приняла проект Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма

СНБО приняла проект Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма

18:29 11.03.2021
На заседании СНБО было принято решение о гособоронзаказе на 2021-2023

На заседании СНБО было принято решение о гособоронзаказе на 2021-2023

17:56 11.03.2021
На следующем заседании СНБО продолжит рассмотрение санкционных вопросов в отношении физических и юрлиц

На следующем заседании СНБО продолжит рассмотрение санкционных вопросов в отношении физических и юрлиц

17:50 11.03.2021
"Донецкоблгаз" ожидает проверка, в случае выявления нарушений его вернут под управление государства

"Донецкоблгаз" ожидает проверка, в случае выявления нарушений его вернут под управление государства

17:41 11.03.2021
Данилов: СБУ поручено выяснить обстоятельства голосования в Раде по "Харьковским соглашениям" на предмет госизмены

Данилов: СБУ поручено выяснить обстоятельства голосования в Раде по "Харьковским соглашениям" на предмет госизмены

17:26 11.03.2021
Секретарь СНБО: предприятие "Мотор Сич" будет возвращено украинскому народу

Секретарь СНБО: предприятие "Мотор Сич" будет возвращено украинскому народу

12:42 09.03.2021
Очередное заседание СНБО пройдет 12 марта, сообщил Данилов

Очередное заседание СНБО пройдет 12 марта, сообщил Данилов

18:42 04.03.2021
Зеленский ввел в действие решение СНБО по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства

Зеленский ввел в действие решение СНБО по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства

12:27 04.03.2021
В СНБО Украины подготовили проект Стратегии кибербезопасности

В СНБО Украины подготовили проект Стратегии кибербезопасности

20:07 03.03.2021
Порошенко обвинил Офис президента в дискредитации "Евросолидарности" с помощью санкций против Медведчука

Порошенко обвинил Офис президента в дискредитации "Евросолидарности" с помощью санкций против Медведчука

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На следующем заседании СНБО продолжит рассмотрение санкционных вопросов в отношении физических и юрлиц

Данилов: СБУ поручено выяснить обстоятельства голосования в Раде по "Харьковским соглашениям" на предмет госизмены

СНБО продлил санкции против двух российских банков на три года – Данилов

Аваков анонсировал реформу гидрометеорологической службы

СБУ разоблачила масштабную махинацию по "теневой" реализации некачественных нефтепродуктов на АЗС Glusco

ПОСЛЕДНЕЕ

Подозрение на тромбоз у привившегося вакциной AstraZeneca выявлено в Нидерландах

Киевсовет назначил нового заммэра столицы

Российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Генсек ООН предупредил об угрозе голода для миллионов людей по всему миру

Баканов: с 2014 года СБУ открыла более 16,6 тыс. дел по госизмене и терроризму

Центр противодействия дезинформации начнет работу 16 марта – Данилов

Апелляционная палата Нацоргана интеллектуальной собственности в Украине так и не заработала – ЕБА

СНБО продлил санкции против двух российских банков на три года – Данилов

Аваков анонсировал реформу гидрометеорологической службы

СБУ разоблачила масштабную махинацию по "теневой" реализации некачественных нефтепродуктов на АЗС Glusco

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА