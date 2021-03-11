СНБО на следующем заседании заслушает отчет главы Госслужбы геологии и недр по ситуации с пользователями недр

На следующем заседании Совета национальной безопасности и обороны будет заслушан комплексный отчёт главы Государственной службы геологии и недр Украины по ситуации, которая сложилась в настоящее время с пользователями недр, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"За 30 лет независимости в Украине, богатой на ископаемые ресурсы, мы с вами как общество не совсем понимаем, каким способом выдавалась лицензия, каким способом производилась эксплуатация. Было принято решение, что на следующем заседании будет заслушан комплексный отчёт главы Государственной службы геологии и недр Украины по той ситуации, которая у нас есть с пользователями недр", - заявил Данилов на брифинге по итогу заседания СНБО в четверг, 11 марта.