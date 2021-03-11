Центр противодействия дезинформации, о создании которого ранее объявил Владимир Зеленский, начнет работу уже в следующий вторник, 16 марта, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов во время брифинга в четверг.

"Решением Совета национальной безопасности и обороны такой центр сегодня был создан. Он начинает работу со следующего вторника. Непосредственно центр будет располагаться в Ситуационном центре аппарата Совета национальной безопасности и обороны, который находится на улице Банковой", - отметил Данилов.

По его словам, аппарат СНБО уже около года проводит соответствующую работу, занимаясь вопросами противодействия информации.

"Сейчас будет максимальная активизация. И мы будем работать в ежедневном режиме "24 на 7 на 365. В центр будут привлечены представители всего нашего разведсообщества, будут привлечены соответствующие министерства и ведомства, и мы сможем оказать сопротивление той дезинформации, которая в последнее время, уже в течение определенного периода времени, есть на территории нашей страны со стороны Российской Федерации", - подчеркнул секретарь СНБО.

Как сообщалось, президент Украины анонсировал скорый запуск в Украине центра противодействия дезинформации, который в будущем станет международным хабом противодействия пропаганде.