Апелляционная палата Нацоргана интеллектуальной собственности в Украине так и не заработала – ЕБА

Апелляционная палата Национального органа интеллектуальной собственности так и не заработала в Украине, а сам орган до сих пор не получил руководителя и остается без сформировавшейся структуры, сообщил партнер юрфирмы Mamunya IP и эксперт Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) Александр Мамуня.

"Апелляционная палата Национального органа интеллектуальной собственности на сегодня так и не работает. А она имеет большое значение в работе системы защиты интеллектуальной собственности... На сегодня нет ни регламента Апелляционной палаты, ни самой Апелляционной палаты в том виде, в котором она могла бы работать", - сказал Мамуня в ходе презентации "Путеводителя ассоциации по реформам до 2030 года" в четверг.

Согласно информации на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства проект приказа об утверждении регламента палаты был обнародован в январе этого года.

Мамуня подчеркнул, что в настоящее время Национальный орган интеллектуальной собственности не имеет избранного на конкурсе руководителя, а также отсутствует структура самого органа.

Эксперт указал, что еще одной проблемой является контрафакт.

"Бороться с контрафактом в Украине практически невозможно, так как в структуре Министерства внутренних дел нет специализированного подразделения по правонарушениям интеллектуальной собственности. Киберполиция - это другое направление. Это приводит к тому, что не только сложно защищать права, но и выявлять правонарушения непросто. Бизнес не может за свой счет заниматься тем, что должна делать правоохранительная система", - добавил он.

Среди реформ по направлению защиты интеллектуальной собственности, которых ожидает ЕБА, он также назвал необходимость создания специализированного суда по вопросам интеллектуальной собственности.