Данилов: СБУ поручено выяснить обстоятельства голосования в Раде по "Харьковским соглашениям" на предмет госизмены

Служба безопасности Украины проверит обстоятельства голосования по ратификации "Харьковских соглашений" в 2010 году и при наличии оснований будут открыты уголовные производства по статье о госизмене по отношению к народным депутатам VI созыва, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов

"Есть отдельное поручение СБУ выяснить, каким способом эти 236 депутатов голосовали по этому вопросу. Если СБУ будет считать необходимым, оно должна открыть (производства) по 111 ст. УК (госизмена) к соответствующим лицам", - сказал Данилов в четверг на брифинге в Киеве по окончании заседания СНБО.

По его словам, тема голосования депутатов возникла в ходе обсуждения стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма и Севастополя.

"Готовясь к этому вопросу, в аппарате СНБО изучали документы, которые у нас находятся. В 2008 году было принято решение СНБО о том, что на протяжении двух месяцев Кабмин должен был предложить законопроект об урегулировании вопроса выхода Черноморского флота РФ в 2017 году", - рассказал секретарь СНБО.

В этом контексте он продолжил: "К сожалению, по не известным нам причинам этот законопроект не был разработан. И мы считаем, что это был первый кирпич, который дальше начал разрушать всю систему нашей безопасности и привел к тому, что в 2010 году появились так называемые "Харьковские соглашения", которые в беспрецедентно короткий промежуток времени, через 4 дня после подписания их в Харькове, были ратифицированы депутатами Верховной Рады".

Секретарь СНБО напомнил, что голосования в парламенте по этому вопросу было 27 апреля 2010 года.

Он обратил внимание на то, что часть людей, которые голосовали по этому вопросу "продолжают находиться в украинской политике"

"Следствие того голосования – оккупированный Крым и большие проблемы в Донецкой и Луганской областях", - добавил он.