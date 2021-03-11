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17:14 11.03.2021

Аваков анонсировал реформу гидрометеорологической службы

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Аваков анонсировал реформу гидрометеорологической службы

Протокол о намерениях между Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям и компанией BARON - Critical Weather Intelligence (США) о сотрудничестве в сфере гидрометеорологической деятельности подписали в Министерстве внутренних дел Украины, что позволит полностью реформировать гидрометеорологическую систему страны, не обновлявшуюся с 70-х годов прошлого века.

Как сообщает пресс-служба МВД со ссылкой на министра Арсена Авакова, подписанию протокола предшествовала длительная работа между украинскими специалистами и представителями американской компании.

"Более трех лет мы готовились к подписанию этого документа. Наши специалисты посещали заводы компании BARON - Critical Weather Intelligence. Eximbank США подтвердил готовность оказать финансовую поддержку в реализации этого проекта. Наша страна активно развивается по всем направлениям, поэтому мы будем прогнозировать все чрезвычайные ситуации. Подписание Протокола о намерениях - это начало масштабного реформирования гидрометеорологической службы Украины", - заявил он.

По словам министра, в Украине появится около 13 крупных радаров, несколько тысяч специальных датчиков, которые позволят использовать ранний, вероятный и быстрый прогноз опасных погодных и природных явлений для предотвращения и заблаговременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и катастрофы.

"Наши специалисты будут видеть загрязнение воздуха по всей стране, предусматривать температуру хвойной подстилки в лесах, насыщенность водой атмосферы, будут видеть уровень насыщенности рек. Наша система будет по качеству, надеюсь, лучше, чем во многих странах Европы", - пояснил министр.

Глава МВД также добавил, что внедрение этой системы "позволит существенно уменьшить убытки от погодных и природных явлений в разных отраслях экономики (по оценкам Всемирного банка, средний экономический эффект может достигать до $ 130 млн в год), а также будет использоваться и в военных технологиях.

"После одобрения проекта как на уровне украинского парламента, так и в США, за два-три года эта система будет развернута полностью. Мы сотрудничаем с компанией BARON, ведь она – лидер в своей отрасли на мировом рынке", - сообщил Аваков.

Председатель ГСЧС Николай Чечеткин отметил, что оборудование, которое использует метеорологическая служба Украины, было устаревшим уже даже на время обретения независимости страны.

"От нашего сотрудничества с американскими партнерами ожидаем модернизации отдельных модулей, которые позволят эффективно и четко выполнять работу. Кроме того, мы ожидаем модернизацию гидрометеорологических постов - морских и воздушных, чтобы иметь возможность оперативно прогнозировать все природные явления. Надеемся, новая система обеспечит заблаговременное доведение сигналов об опасных стихийных явлениях к населению, что позволит уменьшить человеческие потери", - сказал он.

Менеджер компании BARON по глобальному развитию бизнеса в Восточной Европе и Центральной Азии Сергей Брайлян поблагодарил команду МВД и ГСЧС за проведенную титаническую работу.

"Действительно, сегодняшнее событие можно назвать историческим. Ведь проект будет содержать тотальную модернизацию всех систем наблюдения, связи, сбора и обработки информации. Внедрение новых компьютерных систем для прогнозирования, которое будет поддерживать и станет основой промышленного развития Украины, гражданской безопасности и безопасности военных. Хочу отметить, что данная система автоматизированного наблюдения и прогнозирования погоды - это основа систем автоматизированного управления развертывания войск", - сказал Брайлян.

Он отметил, что внедрение новейших технологий позволит Украине войти в сеть воздушной безопасности НАТО.

"Мы рады, что Украина станет одной из ключевых стран, участвующих в предупреждены климатических изменений", - подчеркнул Брайлян.

Теги: #реформа #гидрометеослужба
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