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17:15 11.03.2021

СНБО продлил санкции против двух российских банков на три года – Данилов

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СНБО продлил санкции против двух российских банков на три года – Данилов

Совет национальной безопасности и обороны во время заседания в четверг продлил против двух российских банков санкции, которые должны были закончиться 19 марта, еще на три года, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга.

"На сегодняшний день у нас было два российских банка, которые попали под санкции еще с 2019 года. 19 марта у них заканчивался этот срок. Двум этим российским банкам продлен срок этих санкций еще на три года", - отметил Данилов.

 

Теги: #рф #банки #санкции
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