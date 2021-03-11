СБУ разоблачила масштабную махинацию по "теневой" реализации некачественных нефтепродуктов на АЗС Glusco

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную махинацию по теневой реализации некачественных нефтепродуктов, ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн грн, сообщает пресс-центр СБУ.

Уголовное производство начато по статьям Уголовного кодекса: ч.3 ст.209 (легализация или отмывание имущества, полученного преступным путем), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление подакцизных товаров).

В рамках уголовного производства правоохранители задокументировали организацию масштабной противоправной схемы обращения и реализации некачественных нефтепродуктов.

"Установлено, что таким образом организаторы сознательно уклонялись от уплаты налогов в госбюджет, чем нанесли ущерб в крупных размерах. В настоящее время проводится более 140 санкционированных обысков в 13 офисных помещениях, 7 нефтебазах, 13 морских судах, 105 автозаправочных станциях и 2 отделах таможенного оформления", - сказано в сообщении.

Досудебное расследование продолжается и осуществляется при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора. О деталях будет сообщено позже.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина", информированный источник в правоохранительных органах, речь идет о сети АЗС Glusco.

Масштабные обыски прошли по всей Украине на объектах сети Glusco, которую связывают с нардепом Виктором Медведчуком.