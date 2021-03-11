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16:12 11.03.2021

Вакцина Johnson & Johnson рекомендована к применению в ЕС

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Вакцина Johnson & Johnson рекомендована к применению в ЕС

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало в четверг предоставить условное разрешение на коммерческое использование вакцины Janssen (компания Johnson & Johnson) против COVID-19 для предотвращения заболевания у людей в возрасте от 18 лет, сообщило EMA на своем сайте.

"После тщательной оценки комитет EMA по лекарствам для человека (CHMP) пришел к консенсусу, что данные о вакцине надежны и соответствуют критериям эффективности, безопасности и качества", - говорится в коммюнике европейского агентства.

В нем отмечается, что вакцина против COVID-19 Janssen - четвертая вакцина, рекомендованная в ЕС для предотвращения заболевания коронавирусом.

"Благодаря этому последнему положительному заключению власти Европейского союза получат еще один вариант борьбы с пандемией и защиты жизни и здоровья своих граждан", - приводятся в документе слова исполнительного директора EMA Эмер Кук.

По ее словам, "это первая вакцина, которую можно применять, используя одну дозу"

Теги: #ес #вакцина #johnson_johnson
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