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16:10 11.03.2021

В 2020 г. суды в Крыму издали указы о депортации и принудительном перемещении 105 граждан Украины - ООН

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В 2020 г. суды в Крыму издали указы о депортации и принудительном перемещении 105 граждан Украины - ООН

Суды в оккупированным Крыму издали в 2020 году указы о депортации и принудительном перемещении по меньшей мере 178 лиц, в том числе 105 граждан Украины, свидетельствует новый доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН).

"В 2020 году суды в Крыму издали указы о депортации и принудительном перемещении по крайней мере 178 лиц, которые, по российскому иммиграционному законодательству считаются иностранцами, в частности, 105 граждан Украины", - сказала глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер на пресс-конференции в Киеве в четверг.

По ее словам, в украинских Автономной Республике Крым и городе Севастополь УВКПЧ продолжало фиксировать нарушение международных прав в области прав человека и международного гуманитарного права, и сделало рекомендации РФ, как государству-оккупанту, как исправить это.

Богнер отметила, что Православная церковь Украины оказалась под давлением, в частности, из-за потери своих культовых сооружений в Крыму, представители других вероисповеданий также оказались под давлением. Отдельным "Свидетелям Иеговы" выдвинуты уголовные обвинения в экстремизме, осуществляются судебные преследования. "Правоохранительные органы в Крыму провели не менее 19 обысков в жилых помещениях, принадлежащих "Свидетелям Иеговы", в 2020 году", - указала она.

УВКПЧ также обеспокоенно сообщениями о несоответствующих условиях содержания под стражей в пенитенциарных учреждениях в Крыму, а также в РФ, куда теперешние и бывшие заключенные в Крыму были депортированы для отбывания наказаний.

"Мы также высказываем обеспокоенность в связи с дальнейшими сообщениями о содержании под стражей без связей с внешним миром крымских заключенных, которые отбывают наказание в РФ. Содержание под стражей без связей с внешним миром лишает заключенного любых контактов с внешним миром и неоднократно признавалось формой пыток", - подчеркнула Богнер.

Теги: #крым #увкб_оон #депортация #суды
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