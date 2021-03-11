События

15:57 11.03.2021

Пожар в деревянных домах на Броварском проспекте в Киеве локализован, жертв нет

1 мин читать
Пожар в деревянных домах на Броварском проспекте в Киеве локализован, жертв нет

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщают об отсутствии жертв в результате пожара в деревянных зданиях на Броварском проспекте в Киеве в четверг.

"В 15:20 пожар в двух деревянных двухэтажных зданиях на Броварском проспекте в Днепровском районе локализован на площади 300 кв.м. Жертв и пострадавших нет", - сообщается в Телеграм-канале ГСЧС.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 13:56. По прибытию первых боевых расчетов было установлено, что горит 2-этажное деревянное здание, с распространением огня на рядом расположенные здания. На фотографиях с места происшествия видно, что дом был охвачен огнем полностью.

 

Теги: #киев #локализация #пожар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:13 11.03.2021
На Броварском проспекте в Киеве горит деревянное здание, огонь перекинулся на соседние дома

На Броварском проспекте в Киеве горит деревянное здание, огонь перекинулся на соседние дома

11:32 11.03.2021
В Киеве за сутки выявлены 853 новых случая Covid-19 – Кличко

В Киеве за сутки выявлены 853 новых случая Covid-19 – Кличко

11:19 11.03.2021
Израиль разрешил рейсы в Киев из аэропорта Бен-Гурион

Израиль разрешил рейсы в Киев из аэропорта Бен-Гурион

10:54 11.03.2021
В Киеве задержали организованную группу наркоторговцев

В Киеве задержали организованную группу наркоторговцев

04:43 11.03.2021
В Киеве вход на три станции метро в четверг могут ограничить из-за футбола

В Киеве вход на три станции метро в четверг могут ограничить из-за футбола

17:15 10.03.2021
Шесть школ Киевской области ушли на каникулы на две недели раньше из-за роста заболеваемости Covid-19 и ОРВИ

Шесть школ Киевской области ушли на каникулы на две недели раньше из-за роста заболеваемости Covid-19 и ОРВИ

16:08 10.03.2021
Эксперты, политики и дипломаты из США и Украины презентовали 12 пунктов для укрепления стратегического партнерства между двумя государствами

Эксперты, политики и дипломаты из США и Украины презентовали 12 пунктов для укрепления стратегического партнерства между двумя государствами

11:10 10.03.2021
За сутки в Киеве выявили 644 случая заражения коронавирусом, умерли 17 человек

За сутки в Киеве выявили 644 случая заражения коронавирусом, умерли 17 человек

10:05 10.03.2021
В Святошинском районе Киева 14-летняя школьница выпала с 18-го этажа - полиция

В Святошинском районе Киева 14-летняя школьница выпала с 18-го этажа - полиция

20:32 09.03.2021
Суд Киева арестовал на два месяца подозреваемую в убийстве киберполицейского

Суд Киева арестовал на два месяца подозреваемую в убийстве киберполицейского

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Броварском проспекте в Киеве горит деревянное здание, огонь перекинулся на соседние дома

"УЗ" до 19 марта продлевает ограничение продажи билетов и высадки-посадки пассажиров в "красных зонах"

Центр противодействия дезинформации начнет работать на следующей неделе – Ермак

В Украине разработаны рекомендации по безопасности детей в Интернете

МИД: с затонувшего судна Volgo Balt спасли 10 моряков, двое погибли, поиски одного продолжаются

ПОСЛЕДНЕЕ

Вакцина Johnson & Johnson рекомендована к применению в ЕС

В 2020 г. суды в Крыму издали указы о депортации и принудительном перемещении 105 граждан Украины - ООН

Трагедии на "Фукусима-1" и ЧАЭС не должны повториться – Зеленский

МИД Украины обнародовало список украинцев, спасенных с затонувшего судна Volgo Balt

ВАКС отменил постановление детектива о прекращении досудебного расследования по делу бывшего президента Украины

Ситуация с правами человека в Украине продолжает ухудшаться из-за боевых действий и пандемии - УВКПЧ ООН

Принц Уильям заверяет, что британской королевской семье чужд расизм

Министр культуры и информполитики Ткаченко публично вакцинировался от COVID-19

"УЗ" до 19 марта продлевает ограничение продажи билетов и высадки-посадки пассажиров в "красных зонах"

Министр Ткаченко анонсировал создание онлайн-музея российской дезинформации

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА