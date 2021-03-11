Пожар в деревянных домах на Броварском проспекте в Киеве локализован, жертв нет

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщают об отсутствии жертв в результате пожара в деревянных зданиях на Броварском проспекте в Киеве в четверг.

"В 15:20 пожар в двух деревянных двухэтажных зданиях на Броварском проспекте в Днепровском районе локализован на площади 300 кв.м. Жертв и пострадавших нет", - сообщается в Телеграм-канале ГСЧС.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 13:56. По прибытию первых боевых расчетов было установлено, что горит 2-этажное деревянное здание, с распространением огня на рядом расположенные здания. На фотографиях с места происшествия видно, что дом был охвачен огнем полностью.