Трагедии на "Фукусима-1" и ЧАЭС не должны повториться – Зеленский

Техногенные катастрофы, которые произошли на атомной станции "Фукусима-1" в Японии и ЧАЭС в Украине, не должны повторяться, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Вспоминаем решимость людей, которые 10 лет назад преодолевали масштабную аварию на АЭС "Фукусима-1" в Японии. Украинцы очень хорошо понимают, что такое техногенная катастрофа и какая цена усилий для борьбы с ее последствиями. Трагедии на "Фукусима-1" и ЧАЭС не должны повториться", - написал Зеленский в Твиттере.