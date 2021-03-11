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15:50 11.03.2021

Трагедии на "Фукусима-1" и ЧАЭС не должны повториться – Зеленский

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Трагедии на "Фукусима-1" и ЧАЭС не должны повториться – Зеленский

Техногенные катастрофы, которые произошли на атомной станции "Фукусима-1" в Японии и ЧАЭС в Украине, не должны повторяться, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Вспоминаем решимость людей, которые 10 лет назад преодолевали масштабную аварию на АЭС "Фукусима-1" в Японии. Украинцы очень хорошо понимают, что такое техногенная катастрофа и какая цена усилий для борьбы с ее последствиями. Трагедии на "Фукусима-1" и ЧАЭС не должны повториться", - написал Зеленский в Твиттере.

 

Теги: #трагедия #зеленский #аэс
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