МИД Украины обнародовало список украинцев, спасенных с затонувшего судна Volgo Balt

Министерство иностранных дел Украины обнародовало список 10 моряков, спасенных с потерпевшего крушение у берегов Румынии судна "Volgo Balt".

Список обнародовал спикер МИД Украины Олег Николенко в соцсети Twitter.

В свою очередь Государственная служба морского и речного транспорта Украины сообщила, что местонахождение помощника капитана до сих пор устанавливается. По их информации, погибли два человека – капитан и электромеханик.

Как сообщалось, в Черном море у берегов Румынии затонуло судно "Volgo Balt 179" с 13 украинцами на борту. 10 моряков были спасены, двое погибли.