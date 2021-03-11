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15:49 11.03.2021

МИД Украины обнародовало список украинцев, спасенных с затонувшего судна Volgo Balt

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МИД Украины обнародовало список украинцев, спасенных с затонувшего судна Volgo Balt

Министерство иностранных дел Украины обнародовало список 10 моряков, спасенных с потерпевшего крушение у берегов Румынии судна "Volgo Balt".

Список обнародовал спикер МИД Украины Олег Николенко в соцсети Twitter.

В свою очередь Государственная служба морского и речного транспорта Украины сообщила, что местонахождение помощника капитана до сих пор устанавливается. По их информации, погибли два человека – капитан и электромеханик.

Как сообщалось, в Черном море у берегов Румынии затонуло судно "Volgo Balt 179" с 13 украинцами на борту. 10 моряков были спасены, двое погибли.

 

 

Теги: #судно #крушение #спасенные
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