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15:24 11.03.2021

ВАКС отменил постановление детектива о прекращении досудебного расследования по делу бывшего президента Украины

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ВАКС отменил постановление детектива о прекращении досудебного расследования по делу бывшего президента Украины

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда на заседании 9 марта удовлетворила жалобу защитника и отменила постановление детектива о прекращении досудебного расследования в уголовном производстве касательно бывшего президента Украины, сообщает пресс-служба ВАКС.

"Заслушав участников процесса, следственный судья по пришла к выводу, что из содержания обжалуемого постановления невозможно установить мотивы следствия для необходимости обратиться с запросом о международной правовой помощи в уголовном производстве", - указывается в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с ч. 5 ст. 110 Уголовного процессуального кодекса Украины постановление следователя или прокурора состоит из вводной, мотивировочной и резолютивной частей. При этом, мотивировочная часть должна содержать сведения о содержании обстоятельств, являющихся основаниями для принятия постановления, и мотивах принятия постановления, их обоснования и ссылки на положения настоящего Кодекса. Поскольку постановление детектива является процессуальным решением в конкретном уголовном производстве с определенным предметом доказывания, постановление о прекращении уголовного производства должно содержать сведения, релевантные обстоятельствам уголовного преступления и изложенным в подозрении.

"Детектив в судебном заседании не предоставил никаких документов, из которых можно установить, на выполнение каких именно процессуальных действий направлен запрос в рамках международного сотрудничества. Следовательно, у следственного судьи отсутствует возможность установить какие именно обстоятельства намерен подтвердить или опровергнуть орган досудебного расследования и каким образом они соотносятся с обстоятельствами уголовного преступления, в совершении которого подозревается бывший президент Украины", - подчеркнули в ВАКС.

 

Теги: #экс_президент #вакс
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