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15:16 11.03.2021

Ситуация с правами человека в Украине продолжает ухудшаться из-за боевых действий и пандемии - УВКПЧ ООН

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Ситуация с правами человека в Украине продолжает ухудшаться из-за боевых действий и пандемии - УВКПЧ ООН

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) отмечают значительное улучшение ситуации с безопасностью на востоке Украины по сравнению с предыдущим отчетным периодом после того, как 27 июля 2020 года вступило в силу соглашение об усилении режима прекращения огня, свидетельствует новый доклад Управления.

"Три гражданских лица были ранены в результате активных боевых действий в течение этого отчетного периода и ни один человек не погиб. Однако УВКПЧ обеспокоено постоянным большим количеством жертв среди гражданского населения, в том числе детей, которые возникают из-за взрывов мин и взрывоопасных пережитков войны", - сказала глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер на пресс-конференции в Киеве в четверг.

По ее словам, в отчетный период 8 человек погибли (7 мужчин и 1 женщина) и еще 28 получили ранения (20 мужчин, 5 мальчиков и 3 женщины). Еще двое гражданских, включая девочку, получили ранения в результате ДТП с участием военного автомобиля. УВКПЧ зарегистрировала 4 атаки на гражданские объекты, ни одна из которых не привела к повреждениям, в то время как за предыдущие 6 месяцев были зафиксированы 72 таких случая.

Богнер подчеркнула, что ограничения, связанные с Covid-19, как и раньше, являются тяжелой ношей для гражданских лиц, которым необходимо пересекать линию столкновения. "С 1 августа 2020 года по 31 января 2021 года количество пересечений линии соприкосновения в обоих направлениях сократилась на 96% по сравнению с аналогичным периодом годом раньше. Особенно страдают люди преклонного возраста, в частности женщины, которые составляют большинство тех, кто пересекал линию столкновения до карантина, связанного с Covid-19", - отметила она.

Глава мониторинговой миссии добавила, что ограничения свободы передвижения через линию разграничения особенно влияют на пенсионеров, которые живут на территории, неподконтрольной украинскому правительству, поскольку они сталкиваются в проблемами доступа к пенсиям, семьям трудно регистрировать рождение детей. "По оценкам УВКПЧ ООН, до 65 тыс. детей не имеют государственных свидетельств о рождении, выданных в Украине, - указала она.

Богнер также сообщила, что почти через семь лет от начала вооруженного конфликта на востоке Украины не была введена комплексная государственная политика правовой защиты и возмещения для гражданских лиц, пострадавших от конфликта.

Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине также выразила обеспокоенность тем, что СБУ продолжает практику содержания людей, которые, как считается, являются членами или другим образом связанны с самопровозглашенными республиками, в неофициальных местах содержания под стражей, что является нарушением международных обязательств Украины.

Богнер добавила, что, хотя количество случаев пыток и жестокого обращения, связанных с конфликтом, в последние годы сократились, УВКПЧ обеспокоенно практикой применения пыток и жестокого обращения со стороны работников правоохранительных органов в случаях, не связанных с конфликтом, в частности, это случаи насилия со стороны полиции.

Она также указала, что через семь лет после окончания трагических событий на Майдане Независимости в центре Киева УВКПЧ продолжает следить за судебными процессами по привлечению к ответственности в связи с убийствами и насильственными смертями людей по время протестов. "Несмотря на постепенный прогресс, справедливости для жертв, как и раньше, нет", - заявила Богнер.

Теги: #увкб_оон #права_человека
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