На Броварском проспекте в Киеве горит деревянное здание, огонь перекинулся на соседние дома

Спасатели ликвидируют пожар, охвативший двухэтажное деревянное здание на Броварском проспекте в Деснянском районе Киева и перекинувшийся на соседние здания, сообщается в Телеграм-каналах Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Министерства внутренних дел Украины в четверг.

Информация о пожаре поступила спасателям в 13:56. "По прибытию первых боевых расчетов было установлено, что горит 2-этажное деревянное здание, с распространением огня на рядом расположенные здания. Пожарные уже приступили к тушению пожара, которое осложняется тем, что основные конструкции зданий деревянные и по ним довольно быстро распространяется огонь", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает 6 ед. основной и специальной техники и 26 человек личного состава

На фотографиях с места происшествия видно, что двухэтажное здание охвачено огнем полностью.