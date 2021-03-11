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15:14 11.03.2021

Принц Уильям заверяет, что британской королевской семье чужд расизм

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Принц Уильям заверяет, что британской королевской семье чужд расизм

Сын британского наследного принца Чарльза - принц Уильям - в ответ на вызвавшее скандал интервью своего брата Гарри и его супруги Меган Маркл заявил телеканалу Sky News, что королевская семья - не расистская.

"Мы совсем не расистская семья", - сказал он и добавил, что с братом пока не говорил.

Ранее герцог Сассекский и Меган Маркл рассказали в интервью Опре Уинфри, почему они покинули Великобританию и как страдали там от расизма. Маркл заявила, что королевская семья не хотела, чтобы ее сын Арчи получил титул принца. Кроме того, британских монархов заботил вопрос, какого цвета будет его кожа.

Гарри добавил, что разговор о тоне кожи его сына был "странным" и он был шокирован, но детали раскрывать отказался.

Кроме того, Маркл рассказала, что во время жизни с королевской семьей у нее были суицидальные мысли. Она хотела обратиться за помощью, но ей сказали, что это бы пагубно сказалось на образе королевской семьи.

Букингемский дворец после интервью заявил, что расовый вопрос, поднятый в интервью, вызывает озабоченность.

"Всей семье было грустно узнать, насколько трудно было Гарри и Меган последние несколько лет. Поднятые вопросы, в частности расовый, вызывают озабоченность. Хотя некоторые воспоминания могут отличаться, они воспринимаются очень серьезно, и семья рассмотрит их лично", - приводит телеканал заявление дворца.

 

Теги: #опровержение #принц_уильям
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