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15:06 11.03.2021

Министр культуры и информполитики Ткаченко публично вакцинировался от COVID-19

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Министр культуры и информполитики Ткаченко публично вакцинировался от COVID-19

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в четверг вакцинировался от COVID-19 в прямом эфире в рамках форума "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм".

"О вакцинации необходимо говорить как о необходимости, которая нам нужна, чтобы свободно передвигаться и ходить без масок. Чтобы креативные индустрии и сфера культуры начали снова оживать", - сказал Ткаченко после вакцинации.

Министр подчеркнул, что те страны, которые уже завершают вакцинацию, возвращаются к нормальной жизни.

"Поэтому не верьте фейкам, что вакцинирование – это зло. Вакцинирование – это для вашего здоровья", - добавил он.

Теги: #ткаченко #вакцинация
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