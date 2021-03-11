"УЗ" до 19 марта продлевает ограничение продажи билетов и высадки-посадки пассажиров в "красных зонах"

Ограничение продажи билетов, а также высадки и посадки пассажиров, направляющихся из/в Ивано-Франковскую, Черновицкую, Житомирскую и Закарпатскую области, останутся в силе до 19 марта включительно, отмечается в сообщении "Укрзализныци" в четверг.

Ограничения будут отменены по факту официального выхода регионов из статуса "красных зон" согласно решению Министерства здравоохранения.

"Укрзализныця" также подчеркивает, что готова к назначению специальных рейсов по представлению облгосадминистраций для безопасной транспортировки людей с соблюдением всех карантинных требований.

Как сообщалось, ранее "Укрзализныця" внесла изменения в график курсирования пригородных и региональных поездов в "красных" областях.