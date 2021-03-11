ВМС Румынии направили вертолет для транспортировки в больницу критически пострадавшей украинки с затонувшего судна

Военно-морские силы Румынии направили вертолет для транспортировки гражданки Украины, пострадавшей в результате крушения судна Volgo Balt, в больницу г. Констанца, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"ВМС Румынии направили вертолет для транспортировки критически пострадавшей Украинский в больницу Констанцы. Остальные спасенные моряки находятся на борту румынского спасательного судна GSP Falcon. Их состояние удовлетворительное. Поиски одного члена экипажа продолжаются", - написал Николенко в соцсети Twitter в четверг.

Как сообщалось, в Черном море у берегов Румынии затонуло судно Volgo Balt 179 с 13 украинцами на борту. 10 моряков были спасены, двое погибли.