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14:15 11.03.2021

SpaceX вывела на орбиту новую группу спутников, довела их число до 1263 аппаратов

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SpaceX вывела на орбиту новую группу спутников, довела их число до 1263 аппаратов

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в четверг успешно вывела на низкую околоземную орбиту очередную партию из 60 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 60 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Это уже 21-й вывод на орбиту группы интернет-спутников начиная с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. С учетом нынешних спутников орбитальная группировка SpaceX состоит уже из 1263 космических аппаратов. В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 4 марта.

Запуск был осуществлен в 03:13 по времени Восточного побережья США (в 10:13 кв) с 40-го стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди (штат Флорида).

Примерно через 1 час 5 минут после старта ракеты группа спутников Starlink была выведена на заданную орбиту.

Тем временем первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, которая использовалась для запуска в восьмой раз, через 8 минут 24 секунды после запуска совершила управляемую вертикальную посадку на автоматическую плавучую платформу Just Read the Instructions, которая находилась в Атлантике примерно в 630 км от космодрома на мысе Канаверал.

Кроме того, специальные спасательные морские суда GO Searcher и GO Navigator должны были выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения спускались на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX ранее сообщала, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

Теги: #spacex
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