В Украине разработаны рекомендации по безопасности детей в Интернете

Министерство образования и науки Украины разработало рекомендации по обеспечению безопасности детей в цифровом пространстве ввиду увеличения количества случаев опасного поведения детей, угрожающего их жизни и здоровью.

"В частности, речь идет о влиянии социальных сетей в Интернете. Для повышения осведомленности учителей, руководителей учебных заведений, родителей и их детей Минобразования разработало рекомендации для проведения дополнительных профилактических мер учебными заведениями среди детей и информирования родителей", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что привлечение родителей к образовательному процессу, налаживанию эффективных партнерских отношений будет способствовать не только эффективному достижению результатов обучения, но и формированию безопасного образовательной и семейной среды для ребенка. В пресс-службе также отметили, что предупреждение попадания детей в опасные ситуации и своевременное выявление таких случаев способствует позитивному общению между семьей и учебным заведением.

Таким образом, родителям при коммуникации с ребенком стоит говорить о безопасности в Интернете и помогать развивать критическое мышление, учить делать аргументированный выбор и нести ответственность за его результаты, строить открытые и доверительные отношения с ребенком и повышать его самооценку, позволять ребенку самостоятельно делать выбор и быть ответственным за него. Также рекомендуется формировать полезные навыки пользования гаджетами, устанавливать временные границы пользования ими, контролировать потребляемый контент, быть внимательными к признакам страха или тревоги, изменения поведения, режима сна и аппетита.

В случае обнаружения, что ребенок стал жертвой любых проявлений насилия, эксплуатации, вербовка или манипуляций в цифровом пространстве, стоит сразу обращаться в Национальную полицию и отправить сообщение о правонарушениях в департамент киберполиции, говорится в рекомендациях.