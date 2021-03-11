КС 17 марта соберется на специальное заседание по рассмотрению обращения следователя ГБР
Конституционный суд Украины (КС) 17 марта соберется на специальное пленарное заседание по рассмотрению обращения следователя Государственного бюро расследований, сообщает КС.
"Глава Конституционного суда Украины 9 марта 2021 года издал распоряжение… о созыве 17 марта 2021 года специального пленарного заседания Конституционного суда", - говорится в сообщении, размещенном на сайте суда.
КС обнародовал скан-копию распоряжения, пописанного Александром Тупицким как главой суда. В документе указывается, что специальное пленарное заседание созывается "для рассмотрения обращения следователя – заместителя руководителя управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований А.Яблонского от 9 марта".
Начало специального пленарного заседания – в 14.30.