МИД: с затонувшего судна Volgo Balt спасли 10 моряков, двое погибли, поиски одного продолжаются

Десять моряков с судна Volgo Balt 179, затонувшего у берегов Румынии, спасены, два человека погибли, продолжаются поиски одного человека, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"У берегов Румынии затонуло судно Volgo Balt 179 с 13 украинцами на борту. 10 моряков спасены, двое погибших, продолжаются поиски одного человека. Консулы отправились в порт Констанца для координации спасательной операции и оказания консульской помощи. Горячая линия для родственников: +40212303660", - написал Николенко в Twitter в четверг.