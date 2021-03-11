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13:21 11.03.2021

Дания приостановила применение вакцины AstraZeneca после образования тромбов у нескольких привитых

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Дания приостановила применение вакцины AstraZeneca после образования тромбов у нескольких привитых

Службы здравоохранения Дании приняли решение временно остановить применение вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, сообщают европейские СМИ.

Такое решение принято в качестве меры предосторожности после того, как у нескольких пациентов, получивших вакцину, образовались тромбы.

"Пока что не было определено, что вакцина и образование тромбов взаимосвязаны", - подчеркнули датские службы здравоохранения.

Власти ЕС в конце января приняли решение допустить до оборота в Евросоюзе вакцину разработки компании AstraZeneca. Однако ранее специалисты в некоторых странах пришли к выводу, что вакцина этой компании годится только для людей в возрасте от 18 до 64 лет.

Вакцина AZD1222 разработана специалистами фармацевтической компании AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета. Она является векторной вакциной. Принцип действия векторных вакцин заключается в том, что они содержат ослабленный безобидный вирус и ген коронавируса нового типа.

Теги: #вакцина #дания
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