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12:39 11.03.2021

В НАПК рассчитывают, что Рада в марте примет антикоррупционную стратегию на 2020-2024

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В НАПК рассчитывают, что Рада в марте примет антикоррупционную стратегию на 2020-2024

Глава Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК) Александр Новиков рассчитывает, что Верховная Рада в марте текущего года примет в целом антикоррупционную стратегию на предстоящие пять лет.

"Часть антикоррупционной стратегии – проработка вопроса дальнейшего функционирования реестра коррупционеров и усовершенствования его работы. Мы надеемся, что парламент в этом месяце примет антикоррупционную стратегию, и мы сможем перейти к этапу работы по включению или исключению лиц из реестра", – сказал Новиков в четверг на презентации обновленного Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные или сопряженные с коррупцией правонарушения (Реестр коррупционеров).

Как сообщалось, 5 ноября 2020 года Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект №4135 "Об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы". Законопроект предлагает утвердить саму антикоррупционную стратегию из четырех разделов, первый из которых посвящен концепции формирования антикоррупционной политики в Украине в предстоящие пять лет. Остальные разделы документа содержат описание проблем и результатов, которые следует достигнуть для их решения.

Как отмечается в пояснительной записке, антикоррупционная стратегия базируется на объединении двух подходов: дальнейшее усовершенствование системы предотвращения и противодействия коррупции и минимизация коррупции в наиболее приоритетных, с точки зрения преодоления коррупции, сферах, в том числе за счет проведения наиболее успешных отраслевых реформ.

 

Теги: #стратегия #напк
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