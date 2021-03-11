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12:48 11.03.2021

Директор по коммерческой работе и логистике УЗ подал в отставку из-за травли и медленных темпов реформы

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Директор по коммерческой работе и логистике УЗ подал в отставку из-за травли и медленных темпов реформы

Директор по коммерческой работе и логистике "Укрзализныци" (УЗ) Иракли Эзугбая подал в отставку из-за медленных темпов реформы компании и развернувшейся кампании по травле руководства УЗ.

"Есть две причины. Первая: в моем понимании в "Укрзализныци" долго не было руководства грузового направления. Оно появилось, оно начало разворачивать тенденцию упадка груза и тенденцию упадка в доле вагонных отправлений. Но то, что недополучает "Укрзализныця", однозначно получает кто-то. И мы однозначно в прессе увидели травлю, которая была очень активной и несправедливой. Параллельно второй процесс - реформы нужны, их откладывать нельзя. Но откладывались они давно,.. И без внедрения реформ я не вижу возможности достичь позитивного результата", - заявил он на пресс-конференции в Киеве в четверг.

Эзугбая выразил надежду, что "личный вопрос, который доминировал над рациональным принятием решения, сейчас будет снят с повестки дня и реформа пойдет".

Он отметил, что увольняется с полной поддержкой со стороны руководства УЗ.

Иракли Эзугбая является экс-руководителем Грузинской железной дороги. По словам главы правления УЗ Владимира Жмака, он лично предложил Эзугбая должность в компании.

Теги: #укрзализныця #отставка #чиновник
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