В Украине в ближайшие дни ожидается мокрый снег, в субботу потеплеет

В ближайшие сутки синоптическая ситуация в Украине изменится: холодный воздух начнет отступать на восток, а с Западной Европы будет распространяться более теплая и влажная воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

В пятницу, 12 марта, ночью в западных областях, днем по всей стране, кроме восточных и юго-восточных областей ожидается мокрый снег, днем на западе – с дождем. На дорогах, кроме юго-востока, гололедица.

Ветер южный, 7-12 м/с. Ночью в западной части, днем по всей стране, кроме восточных областей, порывы 15-20 м/с .

Температура в западных областях ночью от 3° тепла до 3° мороза, днем 3-8° тепла. На остальной территории ночью 4-9°, на Левобережье 10-15° мороза, днем от 2° мороза до 4° тепла, в Одесской области 2-7° тепла.

В Карпатах ночью значительный, днем умеренный снег, порывы ветра 25-30 м/с, метель. Температура ночью 4-9° мороза, днем около 0°.

В Киеве в ночь на пятницу без осадков, днем мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер южный 7-12 м/с. Утром и днем возможны порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем около 0°.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура днем 12 марта в Киеве составила 15,8° в 2001 году, самая низкая ночью – 21,6° ниже нуля в 1928 году.

В субботу, 13 марта, ночью по всей стране кроме западных и восточных областей ожидается мокрый снег. Днем в юго-западной части страны дождь, в остальных областях без существенных осадков.

Ночью и утром на дорогах местами возможна гололедица.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью от 3° тепла до 2° мороза, на Левобережье 3-8° мороза. Днём в Украине 5-10° тепла, в западных областях местами 11-13°, в восточной части 1-6° тепла.

В Киеве в ночь на субботу мокрый снег, на дорогах гололедица. Днем 13 марта без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 7-9° тепла.