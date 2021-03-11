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12:15 11.03.2021

На должность ректора КНУ им. Шевченко претендуют шесть кандидатов, среди них - экс-спикер Рады Литвин

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На должность ректора КНУ им. Шевченко претендуют шесть кандидатов, среди них - экс-спикер Рады Литвин

На должность ректора Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко претендуют шесть кандидатов.

"Выборы ректора Киевского национального университета состоятся в сроки, предусмотренные приказом Министерства образования и науки Украины №513-к от 29.12.2020 года - 17 марта 2021 года. В выборах примут участие 4 139 избирателей, среди которых 598 студентов и 23 курсанты, согласно квотам представительства лиц, имеющих право участвовать в выборах ректора", - говорится в сообщении университета.

Отмечается, что в соответствии с письмом Минобразования на должность ректора КНУ им. Шевченко претендует 6 кандидатов.

В частности, кандидатом на должность являются: доктор психологических наук, профессор Сергей Болтивец, кандидат философских наук, профессор, действующий проректор по научно-педагогической работе КНУ Владимир Бугров, доктор геологических наук, профессор Сергей Выжва, доктор исторических наук, профессор, бывший спикер Верховной Рады Владимир Литвин, доктор экономических наук, профессор, проректор по научно-педагогической работе КНУ Александр Рожко и доктор социологических наук, доцент Ирина Чудовская.

Нынешний и.о. ректора Леонид Губерский был назначен на должность ректора 29 октября 2015 года сроком на 5 лет, и на данный момент его полномочия истекли.

Как сообщалось, в декабре 2020 года во втором туре выборов ректора КНУ им. Т.Г.Шевченко наибольшее количество голосов набрал проректор по научно-педагогической работе Владимир Бугров, в то же время данных голосов не хватило для победы и назначения ректором. В связи с этим были назначены повторные выборы.

Теги: #кну #кандидаты #ректор
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