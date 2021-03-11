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12:11 11.03.2021

В Украине презентовали обновленный реестр коррупционеров

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В Украине презентовали обновленный реестр коррупционеров

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) презентовало обновленный Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения (Реестр коррупционеров).

"Этот реестр был передан НАПК от Министерства юстиции в феврале 2019 года. И на самом деле, до этого обновления этот был отчасти формальный инструмент, поскольку там был неудобный поиск, не было данных об общем количестве лиц, распределения по категориям. Теперь можно реально узнать, что всего людей осуждены и привлечены к ответственности за коррупцию в Украине, сколько – по криминальным преступлениям, сколько – за совершение административных правонарушений, связанных с коррупцией и сколько – привлечено к дисциплинарной ответственности", – отметил глава НАПК Александр Новиков во время презентации в четверг.

Также, по его словам, разработки обновленного реестра создали интерактивную карту правонарушений, благодаря чему любой пользователь может увидеть количество совершивших их лиц в региональном разрезе. "Причем не просто общее количество, а увидеть, сколько лиц совершили преступления, сколько – были привлечены к ответственности за нарушения конфликта интересов, например, за незаконное получение подарков, то есть по каждой категории правонарушений", – уточнил Новиков.

Кроме того, обновление реестра предусматривает введения публичного API. К примеру, это дает возможность всем участникам тендеров в Prozorro автоматически получать информацию о том, совершали ли определенные должностные или юридические лица коррупционные правонарушения. Новиков подчернил, что это устраняет возможность подделывать справки, а поэтому и участия лиц, которые совершили такие правонарушения.

В свою очередь руководитель департамента предупреждения и выявления коррупции НАПК Сергей Деркач уточнил, что в реестре коррупционеров был создан "внутренний аналитический блок", который позволит Нацагентству быстро обрабатывать любые информационные запросы, поскольку система автоматически сгенерирует отчет.

Теги: #напк #коррупционеры #реестр
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