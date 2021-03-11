В Черном море затонул корабль с 13 украинцами на борту, два человека погибли – СМИ

В Черном море у берегов Румынии затонуло судно с 13 украинскими моряками на борту, сообщил ресурс News.ro.

"Два моряка погибли, одного до сих пор ищут, десять спасены после затопления корабля, который был под украинским флагом. Десять спасенных моряков находятся на судне GSP Falcon и будут доставлены в порт Констанца", - говорится в публикации News.ro в четверг.

Как отмечается, экстренное сообщение с судна "Volgo Balt 179" было получено в 4.40 в четверг. По словам пресс-секретаря Grup Servicii Petroliere Раду Петреску, спасательная операция началась без промедления, в чрезвычайно сложных погодных условиях. 10 спасенных находятся в госпитале корабля GSP Falcon и получают всю необходимую помощь. Еще один член экипажа пока не найден. Спасательная операция продолжается.

В то же время, по данным ресурса HotNews.ro, cудно находилось под флагом Коморских островов и вышло из российского порта Ростов-на-Дону, направляясь в Констанцу.