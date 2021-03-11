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11:40 11.03.2021

Венгрия зафиксировала рекордно высокое число заражений COVID-19 за сутки

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Венгрия зафиксировала рекордно высокое число заражений COVID-19 за сутки

В Венгрии за последние сутки зафиксировали рекордно высокое для страны количество новых случаев заражения коронавирусом, сообщают в четверг европейские СМИ.

Так, по последним данным, в стране за 24 часа выявили более 8,3 тыс. новых пациентов с COVID-19. Скончались от последствий заражения 172 человека.

Всего в стране 8,3 тыс. человек госпитализированы с коронавирусом, из них 911 человек нуждаются в аппаратах ИВЛ.

В Венгрии число заражений коронавирусом вновь начало расти во второй половине февраля, и в целом ситуация складывается хуже, чем во время предыдущей вспышки в декабре прошлого года.

С понедельника, 8 марта, в стране начали действовать ограничительные меры, на ближайшие две недели будут закрыты большинство магазинов, а детские сады и начальная школа - до 7 апреля.

С начала пандемии в Венгрии выявили более 489,1 тыс. зараженных коронавирусом, скончались более 16,4 тыс. человек.

Теги: #венгрия #covid_19
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