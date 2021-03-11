В Киеве за сутки выявлены 853 новых случая Covid-19 – Кличко

В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтверждены 853 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"853 подтвержденных случая заболевания коронавирусом (всего 144 014). 25 летальных случаев от вируса (всего 2 834)", - написал Кличко в телеграм-канале в четверг.

Среди заболевших 457 женщин в возрасте от 19 до 87 лет, 347 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет, 23 девочки от 4 месяцев до 17 лет и 26 мальчиков от 1 до 17 лет.

За сутки в больницы Киева были госпитализированы 129 человек.

Выздоровели 534 человека. Всего коронавирус преодолели 97 220 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском районе – 132, Днепровском – 128 и в Дарницком районе – 126 случаев.