События

11:02 11.03.2021

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 118 млн, умерло 2,61 млн

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Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 118 млн, умерло 2,61 млн

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 118 млн, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса за четверг.

Количество летальных исходов, связанных с COVID-19, за время пандемии увеличилось до 2,61 млн.

В число стран с наибольшим количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом входят США (29,1 млн случаев), Индия (11,26 млн) и Бразилия (11,2 млн).

Самый большой показатель по числу смертей от коронавируса зафиксирован в США. Скончались с начала вспышки COVID-19 в общей сложности 529,2 тыс. человек. На втором месте - Бразилия с 270,6 тыс. летальных исходов, на третьем - Мексика (192 тыс.).

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, в настоящий момент в мире болеют коронавирусом 21,7 млн человек, менее 1% из них находятся в критическом состоянии.

Теги: #covid_19 #мир
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