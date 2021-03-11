События

09:02 11.03.2021

Вакцину AstraZeneca в Южной Корее будут использовать и для людей старше 65 лет

2 мин читать
Вакцину AstraZeneca в Южной Корее будут использовать и для людей старше 65 лет

Южная Корея одобрила использование вакцины AstraZeneca для людей в возрасте 65 лет и старше.

"Вакцинация была отложена для лиц в возрасте 65 лет и старше из-за отсутствия доказательств для определения эффективности вакцины AstraZeneca, но недавно в Великобритании были опубликованы данные, подтверждающие ее эффективность для пожилых людей", - заявил премьер-министр Чон Се Гюн на заседании правительства.

Применение вакцины AstraZeneca для людей старше 65 лет было одобрено на основании данных, опубликованных в Англии и Шотландии, которые показали ее эффективность в предотвращении инфекции и снижении числа госпитализаций среди пожилых людей.

Британские органы здравоохранения объявили, что вакцина более чем на 80% эффективна для предотвращения госпитализации от вируса COVID-19 после первой дозы тех, кому за 80.

Одобрение применения вакцины AstraZeneca для людей старше 65 лет может ускорить проведение в стране прививочной кампании.

Власти Южной Кореи также объявили, что вторая партия вакцины AstraZeneca для около 3,5 млн человек прибудет в страну в период с конца мая по начало июня.

Первая партия на 785 тыс. человек прибыла в прошлом месяце и была введена.

Отмечается, что органы здравоохранения Южной Кореи увеличили интервал между введением первой и второй доз вакцины с 8 недель до 10 в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) сообщило, что по состоянию на среду первую дозу вакцин AstraZeneca или Pfizer-BioNtech получили 500 тыс. 635 человек, что составляет 0,96% от 52-миллионного населения страны.

За последние сутки в стране зарегистрировано 465 новых случаев заражения COVID-19 и четыре летальных исхода. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии в стране достигло 94 тыс.198, скончались более 1,6 тыс.

Теги: #южная_корея #вакцинация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:01 10.03.2021
Почти четверть американцев не желают вакцинироваться от COVID-19 - опрос

Почти четверть американцев не желают вакцинироваться от COVID-19 - опрос

11:27 10.03.2021
Сейшелы, Израиль и Великобритания лидируют по доли вакцинировавшего от COVID-19 населения - данные

Сейшелы, Израиль и Великобритания лидируют по доли вакцинировавшего от COVID-19 населения - данные

14:41 09.03.2021
Главным ответом на Covid-19 является вакцинация, а не локдаун - Зеленский

Главным ответом на Covid-19 является вакцинация, а не локдаун - Зеленский

10:21 09.03.2021
Глава Минздрава не доволен темпами вакцинации от COVID-19 в Украине

Глава Минздрава не доволен темпами вакцинации от COVID-19 в Украине

11:40 07.03.2021
За сутки в Украине от коронавируса вакцинировались 1 279 человек

За сутки в Украине от коронавируса вакцинировались 1 279 человек

09:50 06.03.2021
От коронавируса вакцинировали около 16 тыс. украинцев - Минздрав

От коронавируса вакцинировали около 16 тыс. украинцев - Минздрав

20:36 05.03.2021
В Великобритании прививку от COVID-19 сделали 40% взрослого населения

В Великобритании прививку от COVID-19 сделали 40% взрослого населения

17:56 05.03.2021
В Венгрии из-за технических сбоев приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca

В Венгрии из-за технических сбоев приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca

17:25 05.03.2021
Гройсман заявил о готовности публично привиться от коронавируса

Гройсман заявил о готовности публично привиться от коронавируса

17:20 05.03.2021
Более 100 сотрудников медсети "Добробут" вакцинировались от COVID-19 в рамках национальной кампании

Более 100 сотрудников медсети "Добробут" вакцинировались от COVID-19 в рамках национальной кампании

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки 9 084 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 5 330 человек

Ермак: Соблюдение режима прекращения огня - принципиальное условие для продвижения переговоров в Нормандском и Минском форматах

ГБР сообщило о подозрении экс-главе инженерной службы воинской части по делу о гибели троих военнослужащих в зоне ООС

СММ ОБСЕ зафиксировала более 150 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки

Съезд судей частично обновил состав Совета судей

ПОСЛЕДНЕЕ

Сенат утвердил Меррика Гарланда генпрокурором США

Апелляционный суд оставил в силе назначение Богдан главой Госэтнополитики, истец подал кассацию

Порошенко призвал ВЭФ исправить ошибку: княгиня Киевская Ольга не была "основательницей России"

Норвежский парламент вновь подвергся кибератаке

В Эстонии вступают в силу строгие COVID-ограничения

В Украине за сутки 9 084 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 5 330 человек

С начала текущих суток российские наемники режим прекращения огня на Донбассе не нарушили

В больницах Польши остаются 22 пострадавших в ДТП украинца, 2 из них в тяжелом состоянии

В Харькове полицейский требовал $1 тыс. за более мягкую меру пресечения

В Киеве вход на три станции метро в четверг могут ограничить из-за футбола

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА