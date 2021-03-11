Вакцину AstraZeneca в Южной Корее будут использовать и для людей старше 65 лет

Южная Корея одобрила использование вакцины AstraZeneca для людей в возрасте 65 лет и старше.

"Вакцинация была отложена для лиц в возрасте 65 лет и старше из-за отсутствия доказательств для определения эффективности вакцины AstraZeneca, но недавно в Великобритании были опубликованы данные, подтверждающие ее эффективность для пожилых людей", - заявил премьер-министр Чон Се Гюн на заседании правительства.

Применение вакцины AstraZeneca для людей старше 65 лет было одобрено на основании данных, опубликованных в Англии и Шотландии, которые показали ее эффективность в предотвращении инфекции и снижении числа госпитализаций среди пожилых людей.

Британские органы здравоохранения объявили, что вакцина более чем на 80% эффективна для предотвращения госпитализации от вируса COVID-19 после первой дозы тех, кому за 80.

Одобрение применения вакцины AstraZeneca для людей старше 65 лет может ускорить проведение в стране прививочной кампании.

Власти Южной Кореи также объявили, что вторая партия вакцины AstraZeneca для около 3,5 млн человек прибудет в страну в период с конца мая по начало июня.

Первая партия на 785 тыс. человек прибыла в прошлом месяце и была введена.

Отмечается, что органы здравоохранения Южной Кореи увеличили интервал между введением первой и второй доз вакцины с 8 недель до 10 в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) сообщило, что по состоянию на среду первую дозу вакцин AstraZeneca или Pfizer-BioNtech получили 500 тыс. 635 человек, что составляет 0,96% от 52-миллионного населения страны.

За последние сутки в стране зарегистрировано 465 новых случаев заражения COVID-19 и четыре летальных исхода. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии в стране достигло 94 тыс.198, скончались более 1,6 тыс.