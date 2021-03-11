События

08:34 11.03.2021

В Эстонии вступают в силу строгие COVID-ограничения

2 мин читать
В Эстонии вступают в силу строгие COVID-ограничения

В Эстонии в четверг вступают в силу разработанные правительством строгие ограничения в связи с активным распространением коронавируса.

"Ограничения будут действовать не меньше месяца, то есть с 11 марта по 11 апреля. Целью ограничений являются уменьшить контакты между людьми, взять под контроль распространение коронавируса в Эстонии и обеспечить дееспособность эстонской системы здравоохранения", - сообщила в среду пресс-служба правительства.

Так, с 11 марта в публичных местах вне помещений разрешено передвигаться максимум вдвоем, соблюдая с другими окружающими дистанцию не менее двух метров.

На дистанционное обучение должны перейти также ученики 1-4 классов (ранее на "удаленке" учились только школьники и гимназисты старших классов - ИФ). Кроме того к контактному обучению не допускаются ученики, сдающие выпускные экзамены в основной школе и государственные экзамены в гимназии.

Правительство настоятельно советует без крайней необходимости не водить детей в детский сад.

Запрещаются занятия спортом, тренировки, молодежная работа, деятельность и образование по интересам, дополнительное образование и повышение квалификации в помещениях и вне их.

До 11 апреля закрываются предназначенные для публичного использования бани, СПА, водные центры и бассейны.

Закрываются для посетителей все публичные помещения. Это касается театров, кино, музеев, выставочных залов, конференций, а также детских игровых комнат, кегельбанов и бильярдных, ночных клубов, казино и т.п.

Заведениям общепита разрешено продавать еду только навынос.

С 11 марта могут оставаться открытыми только магазины, продающие товары первой необходимости, то есть продуктовые, аптеки, магазины, продающие вспомогательные средства и медицинские приборы, представительства телекоммуникационных фирм, оптики, зоомагазины и заправочные станции.

Помимо введенных ограничений правительство также настоятельно рекомендует не проводить частных праздников и свести к минимуму контакты с другими людьми. Если встреча крайне необходима, не следует встречаться больше, чем вшестером.

По данным департамента здоровья, кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 1361,7 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 19,3% от общего количества сделанных тестов. Это один из самых высоких показателей в Европейском союзе.

Теги: #коронавирус #ограничения #эстония
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:20 11.03.2021
В Украине за сутки 9 084 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 5 330 человек

В Украине за сутки 9 084 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 5 330 человек

19:43 10.03.2021
РФ поддерживает пророссийские силы в Украине, которые стремятся добиться признания российского суверенитета над Крымом – разведка Эстонии

РФ поддерживает пророссийские силы в Украине, которые стремятся добиться признания российского суверенитета над Крымом – разведка Эстонии

19:14 10.03.2021
Черногория просит срочной помощи у ЕС для борьбы с COVID-19

Черногория просит срочной помощи у ЕС для борьбы с COVID-19

17:38 10.03.2021
В Ивано-Франковске откроют дополнительный госпиталь для больных Covid-19– мэр

В Ивано-Франковске откроют дополнительный госпиталь для больных Covid-19– мэр

17:19 10.03.2021
Минздрав приобрел более 6,5 млн экспресс-тестов на антиген к коронавирусу SARS-CoV-2, 4,312 млн тестов уже развезены по регионам

Минздрав приобрел более 6,5 млн экспресс-тестов на антиген к коронавирусу SARS-CoV-2, 4,312 млн тестов уже развезены по регионам

11:27 10.03.2021
Сейшелы, Израиль и Великобритания лидируют по доли вакцинировавшего от COVID-19 населения - данные

Сейшелы, Израиль и Великобритания лидируют по доли вакцинировавшего от COVID-19 населения - данные

11:10 10.03.2021
За сутки в Киеве выявили 644 случая заражения коронавирусом, умерли 17 человек

За сутки в Киеве выявили 644 случая заражения коронавирусом, умерли 17 человек

08:37 10.03.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 117,5 млн, число жертв - 2,6 млн - университет Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 117,5 млн, число жертв - 2,6 млн - университет Хопкинса

08:25 10.03.2021
В Украине за сутки 6 377 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 5 687 человек – Степанов

В Украине за сутки 6 377 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 5 687 человек – Степанов

04:06 10.03.2021
На Буковине выявлено 553 новых случая инфицирования коронавирусом – глава ОГА

На Буковине выявлено 553 новых случая инфицирования коронавирусом – глава ОГА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки 9 084 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 5 330 человек

Ермак: Соблюдение режима прекращения огня - принципиальное условие для продвижения переговоров в Нормандском и Минском форматах

ГБР сообщило о подозрении экс-главе инженерной службы воинской части по делу о гибели троих военнослужащих в зоне ООС

СММ ОБСЕ зафиксировала более 150 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки

Съезд судей частично обновил состав Совета судей

ПОСЛЕДНЕЕ

С начала текущих суток российские наемники режим прекращения огня на Донбассе не нарушили

В больницах Польши остаются 22 пострадавших в ДТП украинца, 2 из них в тяжелом состоянии

В Харькове полицейский требовал $1 тыс. за более мягкую меру пресечения

В Киеве вход на три станции метро в четверг могут ограничить из-за футбола

Мемориал "Бабий Яр" откроет в Киеве инсталляцию к годовщине Куреневской трагедии

Россия в последние годы активизировалась на Кубе, считает Блинкен

СБУ задержала на взятке чиновника НАН Украины

На Донбассе в среду из-за обстрелов наемников погиб украинский военный

США приобретут еще 100 млн доз вакцины Johnson & Johnson

Главы МИД Британии и стран Балтии договорились о сотрудничестве по Украине и Беларуси

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА