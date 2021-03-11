В Украине за сутки 9 084 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 5 330 человек

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 9 084 новых случаев заболевания коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели – 5 330 человек, умерло 262 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"9 084 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 11 марта 2021 года. В частности, заболели 442 детей и 348 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 4 250 человек; летальных случаев - 262; выздоровело – 5 330 человек", - написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Днем ранее, 10 марта зафиксировано 6 377 новых случаев инфицирования, 9 марта было зафиксировано 3 261 новый случай инфицирования, 8 марта сообщалось о 5 572 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, 7 марта было зафиксировано 7 167 новых случаев инфицирования COVID-19, 6 марта было зафиксировано 9 144 новых случая инфицирования COVID-19, 5 марта сообщалось о 10 155 новых инфицированных, 4 марта было зафиксировано 10 057 новых случаев инфицирования COVID-19, 3 марта было 7 235 новых случаев инфицирования, 2 марта сообщалось о 5 336 новых случаях коронавирусной болезни.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 1 425 522 человек, 27 685 – умерли от COVID-19, выздоровели – 1 210 246 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (853), Винницкой (659), Львовской (600), Одесской (588) и Черновицкой (587) областях.