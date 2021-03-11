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08:05 11.03.2021

С начала текущих суток российские наемники режим прекращения огня на Донбассе не нарушили

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С начала текущих суток российские наемники режим прекращения огня на Донбассе не нарушили

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе не нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"По состоянию на 7:00 утра 11 марта, обстрелов не зафиксировано. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинскими воинами", - сказано в утренней сводке на странице штаба в Facenook утром четверга.

В штабе отметили, что за прошедшие сутки, 10 марта, российские наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил, в том числе - из запрещенного вооружения. В результате обстрелов один украинский боец был тяжело ранен и впоследствии умер.

"10 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич", в пригороде поселков Южный и Троицкое оккупанты открывали провокационный огонь в сторону украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Схид" вблизи Авдеевки и Водяного (Приазовье), российско-оккупационные войска обстреливали наши позиции из автоматических станковых гранатометов. Вблизи Ломакина, Красногоровки и Марьинки захватчики открывали прицельный огонь в направлении позиций ВСУ из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия недалеко от Старогнатовки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид". Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил тяжелое ранение. Воину оперативно была оказана медицинская помощь и, к сожалению, спасти его жизнь не удалось", - подчеркнули в штабе ООС.

О действиях наемников украинская сторона сообщила представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

"Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников. Так 10 марта зафиксировано проведение инженерных работ по оборудованию позиций в направлении подразделений Вооруженных Сил Украины на неподконтрольной правительству Украины территории, в районе населенного пункта Калинове. Украинской стороной СЦКК немедленно принимались меры по пресечению нарушений, предусмотренных координационным механизмом", - подытожили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
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