События

07:43 11.03.2021

В больницах Польши остаются 22 пострадавших в ДТП украинца, 2 из них в тяжелом состоянии

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В больницах Польши остаются 22 пострадавших в ДТП украинца, 2 из них в тяжелом состоянии

В больницах Польши продолжают находиться 22 украинца, которые 6 марта попали в ДТП, двое из них в тяжелом состоянии, сообщили в ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 11 марта в информации МИД Украины в лечебных учреждениях республики Польша находится 22 человека (из них 2 в тяжелом состоянии). Событие находится на контроле МИД Украины", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, 6 марта вблизи пограничного пункта пропуска "Корчева-Краковец" автобус "Познань-Херсон" (находилось 57 человек, граждане Украины) попал в ДТП, в результате чего погибло 5 человек и 35 человек госпитализированы в лечебные учреждения. При содействии консулов 24 человека отправили в Украину. 

Теги: #пострадавшие #дтп #польша #украина
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