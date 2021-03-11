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07:02 11.03.2021

В Харькове полицейский требовал $1 тыс. за более мягкую меру пресечения

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В Харькове полицейский требовал $1 тыс. за более мягкую меру пресечения

Дознаватель сектора дознания одного из отделов полиции ГУ НП в Харьковской области задержан после получения $1 тыс. взятки.

"Сразу после получения взятки полицейский был задержан. Сейчас решается вопрос о сообщении полицейскому о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды - ИФ) УК Украины и избрания меры пресечения", - сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По данным досудебного следствия, полицейский узнал об уголовном производстве по факту умышленного причинения тяжких телесных повреждений отцом своему сыну. Будучи знакомым с участниками семейного конфликта, он предложил гражданской жене подозреваемого обеспечить избрание меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей. Стоимость своих "услуг" он оценил в $1 тыс.

Теги: #взятка #украина #полиция #харьков
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