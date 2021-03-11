События

04:43 11.03.2021

В Киеве вход на три станции метро в четверг могут ограничить из-за футбола

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В Киеве вход на три станции метро в четверг могут ограничить из-за футбола

В Киеве 11 марта в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Вильярреал" (Испания), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена, сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Так, перед началом игры возможном ограничении (не закрытия) на вход для пассажиров станции "Олимпийская". После ее окончания с целью обеспечения надлежащей перевозки пассажиров, возможно ограничение (не закрытия) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении. 

Теги: #киев #метро #украина #футбол
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