Мемориал "Бабий Яр" откроет в Киеве инсталляцию к годовщине Куреневской трагедии

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" откроет новую инсталляцию из серии "Взгляд в прошлое" в Киеве, сообщила пресс-служба киевской горгосадминистрации.

"Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" откроет новую инсталляцию из серии "Взгляд в прошлое" в Киеве. Цель инсталляции, которая появится на территории Бабьего Яра, - напомнить о Куреневской трагедии, произошедшей 60 лет назад, и почтить память погибших", - говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что 13 марта 1961г. в 8:30 мощный селевой поток прорвал дамбу, построенную для заполнения Бабьего Яра промышленными отходами, поступавших с Петровских кирпичных заводов. Лавина грязи и пульпы затопила жилые кварталы Куреневки, Подольское трамвайное депо, стадион "Спартак" и окрестности.

"Техногенная катастрофа, только по официальным советским данным, унесла жизни 145 человек. Некоторые исследователи называют значительно большие цифры", - подчеркнули в КГГА.

Отмечается, что инсталляцию установили в месте прорыва дамбы.

"Именно здесь сформировалась огромная волна из ила, что вживую похоронила людей. В инсталляции мы реконструируем эту пульпу. Закрытая в специальном аквариуме, она позволяет увидеть через тонкое стекло ее истинную природу и впечатляющую страшную силу", - пояснил автор инсталляции, культурный деятель, художник, писатель Олег Шовенко.

В КГГА также отметили, что основа монумента состоит из более чем 100 разновидностей кирпичей, из которых строился Киев в течение последних 200 лет.

"Инсталляция составлена из кирпичей разных периодов разных киевских заводов, видно клеймо каждой фабрики. Самый старый кирпич в инсталляции - 1843 года, есть несколько с завода, где работал Мендель Бейлис, является кирпича с отпечатками детских рук вместо клейма. За каждой - история, которую мы хотим рассказать в дополненной реальности", - рассказал Шовенко

Также отмечается, что в монумент вмонтированы монокуляры, которые показывают кадры из документального проекту Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" и режиссера Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст". А именно: из эпизодов, посвященных строительству в Бабьем Яру и непосредственно последствиям Куреневской катастрофы.

"История Куреневской трагедии показательна и для понимания отношения советской власти к памяти жертв Бабьего Яра. После окончания войны память о них не почтили ни памятником, ни мемориальным комплексом. Зато Бабий Яр заполняли отходами с целью создать там плоский рельеф для прокладки улиц, транспортной магистрали и доспехи парке отдыха на месте расстрелов и захоронений людей. В конце Куреневская катастрофа окончательно уничтожила доказательства преступлений нацистов в Бабьем Яру", - отметил генеральный директор Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Макс Яковер.

В Мемориальном центре отметили, что инсталляция, которую откроют в годовщину Куреневской трагедии, является частью сети объектов в городском пространстве Киева "Взгляд в прошлое".