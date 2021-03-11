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02:37 11.03.2021

Россия в последние годы активизировалась на Кубе, считает Блинкен

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что считает нужным внимательно следить за действиями РФ на Кубе и в Венесуэле.

"Мы видим это (активность РФ - ИФ) в Венесуэле. Мы стали свидетелями, я думаю, возрождения российского присутствия и активности на Кубе в последние несколько лет. Мы очень внимательно относимся к этому", - сказал Блинкен в комитете Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам.

Госсекретарь так ответил на вопрос конгрессмена, предположившего, что Россия, взаимодействуя с Кубой и Венесуэлой, пытается дестабилизировать Латинскую Америку.

 

Теги: #сша #россия #мнение #куба
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