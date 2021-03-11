СБУ задержала на взятке чиновника НАН Украины

Служба безопасности Украины задержала на взятке чиновника Национальной академии наук, который хотел за деньги отдать коммерсанту помещения в здании академии, сообщил пресс-центр СБУ.

"Установлено, что доктор технических наук требовал деньги от частного предпринимателя. За это он обещал предоставить в аренду нежилое помещение Института электродинамики НАН Украины в одном из центральных районов столицы", - сказано в сообщении.

Правоохранители задокументировали получение чиновником первой части аванса и задержали фигуранта в рабочем кабинете во время получения второй части неправомерной выгоды. Затем коммерсант должен был платить 50 000 гривен ежеквартально в течение действия длительного договора аренды, заключенного вопреки требованиям действующего законодательства.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и проводят обыски по месту работы фигуранта в Шевченковском районе Киев по уголовного производства.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении, избрание меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.