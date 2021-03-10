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22:25 10.03.2021

Главы МИД Британии и стран Балтии договорились о сотрудничестве по Украине и Беларуси

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Главы МИД Британии и стран Балтии договорились о сотрудничестве по Украине и Беларуси

Министры иностранных дел Великобритании, Латвии, Литвы и Эстонии на состоявшейся в среду в Таллине встрече договорились поддерживать Украину в восстановлении ее территориальной целостности и держать ситуацию в Беларуси в центре международного внимания. 

Во встрече участвовали министры иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, Эстонии министр Эва-Мария Лийметс, Латвии Эдгарс Ринкевичс и Литвы Габриэлиус Ландсбергис, сообщила пресс-служба МИД Эстонии.

Главы МИД обсудили возможности более тесного сотрудничества между Великобританией и странами Балтии, вопросы европейской безопасности, отношений с Россией, Украиной и Беларусью.

"Я подчеркнула своим коллегам, что необходимо продолжать помогать странам Восточного партнерства на избранном ими пути демократических реформ, участия гражданского общества и модернизации экономики. Мы также должны поддержать Украину в восстановлении ее территориальной целостности и держать ситуацию в Беларуси в центре международного внимания", - рассказала Лийметс.

На встрече была достигнута договоренность о дальнейшем укреплении сотрудничества в НАТО, обсуждались трансатлантические отношения и вопросы климата.

"В вопросах киберпространства мы подчеркнули важность практического сотрудничества и обмена информацией между странами-единомышленниками, потому что, работая вместе, мы лучше защищены от угроз", - сказала Лийметс.

Теги: #балтия #встреча #британия #мид
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