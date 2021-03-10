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22:08 10.03.2021

Ермак: Соблюдение режима прекращения огня - принципиальное условие для продвижения переговоров в Нормандском и Минском форматах

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Ермак: Соблюдение режима прекращения огня - принципиальное условие для продвижения переговоров в Нормандском и Минском форматах

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак на встрече с послами стран "Большой двадцатки" (G20) отметил важность соблюдения режима прекращения огня как принципиального условия для продвижения переговоров в Нормандском и Минском форматах, сообщила пресс-служба президента.

"Для этого будут обсуждаться дополнительные меры по усилению контроля за режимом прекращения огня, в частности, в сфере безопасности рабочей группы Трехсторонней контактной группы", - сказано в сообщении.

Ермак рассказал дипломатам о текущей ситуации на Донбассе. По его словам, в течение нескольких месяцев после введения режима прекращения огня удалось сохранить жизни многих украинских военных, однако с недавних пор "режим тишины" все чаще нарушается со стороны противника.

Также он поблагодарил Францию и Германию за их предложения и усилия в вопросе достижения мира на Донбассе. Ермак сообщил, что в ближайшее время состоится видеоконференция советников лидеров государств - участников Нормандского формата, на которой будет обсуждаться урегулирование конфликта (на Донбассе – ИФ).

Вместе с тем, Ермак проинформировал послов о проведении в Украине накануне 30-летия Независимости учредительного саммита Крымской платформы, которую инициировал президент Владимир Зеленский. Глава Офиса президента выразил надежду на присутствие на этом мероприятии большого количества партнеров Украины.

Он добавил, что команда президента с большой перспективой смотрит на расширение дипломатических, политических, экономических горизонтов взаимодействия со странами "Большой двадцатки" предложил рассмотреть возможности и новые варианты участия Украины в региональных форматах для большей интеграции с соседними европейскими государствами.

В свою очередь, заместитель руководителя ОП Игорь Жовква добавил, что Крымская платформа, к участию в которой приглашены лидеры стран G20, является, прежде всего, инструментом для возвращения вопросов по Крыму в международную повестку дня.

"Президент Владимир Зеленский хочет говорить о конкретных инструментах по деоккупации Крыма, защиты прав людей, живущих на полуострове. Украина хочет представить рабочий инструмент, и мы очень активно работаем над разработкой этого инструмента круглосуточно", - отметил Жовква.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Украина в ближайшие месяцы сможет успешно решить ключевые вопросы в переговорах с Международным валютным фондом (МВФ).

"Офис Главы государства и правительство фокусируют свое внимание на политике борьбы с коррупцией, реформе фискальной службы, судебной реформе", - цитирует пресс-служба слова заместителя руководителя ОП Юлии Свириденко.

Кроме того, "Юлия Свириденко подчеркнула важность уменьшения влияния олигархов на украинскую экономику, анонсировала введение инструментов для облегчения доступа бизнеса к кредитным ресурсам, а также создание агентства по иностранным инвестициям".

"Мы хотим привлечь институциональных и частных инвесторов для того, чтобы Украина могла стать интересным рынком для иностранных инвестиций, повышая свой человеческий потенциал путем наработки опыта, знаний, умений и связей. Мы будем совершать поездки и представлять Украину на всех континентах и будем рады, если вы сможете содействовать налаживанию контактов с вашими инвестиционными фондами и институтами финансового развития", - подытожил Ермак, обращаясь к послам стран G20.

Теги: #переговоры #ермак #украина #g20
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